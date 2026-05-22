Yulia Harfouch à l’AmFar : élégance absolue en Saint Laurent sur le tapis rouge, aux côtés de Eva Longoria, Rami Malek et Demi Moore

Yulia Harfouch était présente jeudi soir au gala de l’amfAR, organisé comme chaque année en marge du Festival de Cannes. L’événement s’est tenu à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, au Cap d’Antibes, l’un des lieux les plus emblématiques de la quinzaine cannoise. Ce dîner de charité réunit chaque année des personnalités du cinéma, de la mode, de la musique et du luxe afin de soutenir les programmes de recherche contre le VIH et le sida portés par l’amfAR, The Foundation for AIDS Research.

Une apparition en Saint Laurent

Pour cette soirée très photographiée, Yulia Harfouch a choisi une robe signée Saint Laurent. Une silhouette travaillée, dans un registre à la fois sobre et sophistiqué, fidèle à l’esthétique couture associée aux grands rendez-vous cannois. Son apparition était complétée par des bijoux de haute joaillerie signés Raghida Youness. Elle portait notamment un collier délicat et une bague d’exception, apportant une touche lumineuse à l’ensemble sans alourdir la silhouette.

Un gala entre cinéma, mode et philanthropie

Le gala de l’amfAR 2026 a été animé par Geena Davis et a réuni de nombreuses personnalités internationales. Parmi les invités et participants figuraient notamment Rami Malek, Eva Longoria, Lizzo et Heidi Klum, tandis que Robbie Williams, Zara Larsson et PinkPantheress faisaient partie des artistes annoncés pour les performances de la soirée. Au-delà du tapis rouge, la soirée reste avant tout un rendez-vous caritatif. Le gala de Cannes a permis de récolter plus de 300 millions de dollars pour la recherche contre le VIH/sida depuis sa création par Elizabeth Taylor en 1993.

Yulia Harfouch dans le cercle très suivi des soirées cannoises

La présence de Yulia Harfouch à cette édition confirme son apparition dans l’un des événements les plus exposés du Festival de Cannes. Dans un décor associant glamour, haute couture et engagement philanthropique, elle a misé sur une allure maîtrisée : robe Saint Laurent, bijoux Raghida Youness et élégance sans surcharge. Sous les flashs des photographes, Yulia Harfouch a ainsi pris part à l’un des moments mondains les plus observés de la semaine cannoise, où l’image et la cause défendue par l’amfAR occupent chaque année une place centrale.