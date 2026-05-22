San Diego : plus de 2 000 personnes rendent hommage aux victimes de l’attentat contre une mosquée

Plus de 2 000 personnes se sont rassemblées à San Diego pour rendre hommage aux trois hommes tués lors d’une attaque survenue dans une mosquée, lors d’une cérémonie marquée par l’émotion et des appels à lutter contre la haine anti-musulmane.

Les participants ont pris part à une prière collective au Centre islamique de San Diego, où les victimes ont été saluées pour leur courage, après avoir été tuées alors qu’elles tentaient de défendre le lieu de culte lors de l’attaque.

Des images de la cérémonie montrent des personnes s’étreignant à leur arrivée, dans une atmosphère de recueillement et de solidarité. Les organisateurs ont souligné l’ampleur de la mobilisation, reflétant l’impact profond de ce drame sur la communauté locale.

Le FBI mène actuellement une enquête sur cette attaque, considérée comme un possible crime haineux dans un contexte de recrudescence des actes et discours islamophobes aux États-Unis, selon les éléments rapportés.

Lors de la cérémonie, plusieurs personnes en deuil ont appelé à mettre fin à la haine visant les musulmans, insistant sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale et de lutter contre les divisions communautaires.

Cet événement intervient alors que les autorités fédérales surveillent de près l’évolution des violences motivées par la religion ou l’origine, un phénomène qui suscite une inquiétude croissante au sein de plusieurs communautés américaines.