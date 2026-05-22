En Inde, un “Parti des cafards” devient viral et cristallise les inquiétudes de la génération Z

Un groupe politique indien créé il y a seulement cinq jours est devenu viral sur les réseaux sociaux, attirant une attention massive en ligne et dépassant même le parti au pouvoir en nombre d’abonnés sur Instagram, tout en mettant en lumière les préoccupations de la génération Z face au chômage et à l’inflation.

Le mouvement, baptisé « Cockroach Janta Party » (CJP), a accumulé près de 15 millions d’abonnés sur Instagram en moins d’une semaine, contre moins de 9 millions pour le Bharatiya Janata Party (BJP) du Premier ministre Narendra Modi, pourtant considéré comme l’un des plus grands partis politiques au monde.

Se présentant comme la « voix des paresseux et des chômeurs », le groupe utilise un ton volontairement ironique et des contenus humoristiques pour aborder des sujets sérieux comme la politique, le coût de la vie et les difficultés d’accès à l’emploi pour les jeunes Indiens.

Son fondateur, Abhijeet Dipke, 30 ans, a expliqué que le nom du mouvement fait référence à une polémique récente en Inde, après qu’un haut magistrat a comparé certains jeunes chômeurs à des cafards, évoquant notamment des personnes diplômées avec de faux certificats. Selon lui, le groupe vise à transformer le débat public en donnant davantage de place à la jeunesse.

Depuis Boston, où il réside depuis deux ans, Abhijeet Dipke affirme que la jeunesse indienne est largement absente du débat politique dominant. Il estime que leurs problèmes ne sont ni entendus ni réellement pris en compte, ce qui alimente le sentiment de frustration et d’exclusion.

Le mouvement en ligne publie des vidéos et infographies réalisées par ses membres, abordant des sujets variés allant de la liberté des médias à des propositions de réforme politique, comme la parité dans les institutions. Il a également réagi à des événements récents ayant touché des millions d’étudiants, comme l’annulation d’un examen national de médecine après une fuite de sujet.

Ce succès viral illustre plus largement les inquiétudes croissantes des jeunes Indiens, notamment le chômage, identifié comme leur principale préoccupation dans plusieurs enquêtes, ainsi que le retard dans les décisions majeures de la vie adulte, selon des études récentes.