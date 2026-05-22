Quatre suspects en garde à vue après l’incendie mortel de Décines-Charpieu

Quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur l’incendie criminel survenu le 11 mai dans un immeuble de Décines-Charpieu, près de Lyon. Selon le parquet, il s’agit de deux majeurs et de deux mineurs âgés de 16 à 18 ans, arrêtés dans l’agglomération lyonnaise.

Le feu avait ravagé un immeuble de sept étages situé rue Sully, dans le quartier du Prainet. Le drame avait fait trois morts : un homme de 28 ans, sa tante âgée de 61 ans, retrouvés dans un appartement du dernier étage, ainsi qu’un autre homme de 28 ans qui s’était jeté par la fenêtre pour tenter d’échapper aux flammes. Quatorze personnes avaient également été blessées.

La piste du narcotrafic toujours privilégiée

Les enquêteurs considèrent toujours comme sérieuse la piste d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants. L’enquête porte notamment sur des faits de « dégradation par moyen dangereux ayant entraîné la mort », « homicide volontaire en bande organisée » et « association de malfaiteurs ».

Peu après le départ de l’incendie, des images de vidéosurveillance avaient montré deux individus vêtus de sombre quittant les lieux en trottinette. Les trois victimes étaient, elles, inconnues de la justice selon le parquet de Lyon.

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a salué le travail des enquêteurs après les interpellations, évoquant des faits « inadmissibles et dramatiques ». Cette affaire intervient dans un contexte de forte pression sécuritaire dans la métropole lyonnaise, où les autorités multiplient les opérations contre le narcotrafic depuis plusieurs semaines.