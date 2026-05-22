Emily in Paris : Lily Collins confirme que la saison 6 sera la dernière, tournage en cours en Grèce

C’est officiel et c’est Lily Collins elle-même qui l’a annoncé dans une vidéo publiée sur Instagram en collaboration avec Netflix ce jeudi 21 mai : la sixième saison d’Emily in Paris sera aussi la dernière. « Après six années inoubliables à jouer Emily Cooper, je suis là pour vous annoncer que cette sixième saison sera la dernière », déclare l’actrice face caméra, promettant « tout ce que les fans aiment dans la série » et « un dernier chapitre dans l’aventure d’Emily ». Le tournage de cette ultime saison vient tout juste de commencer en Grèce, où la saison 5 s’était terminée, avec Gabriel installé sur un yacht grec comme chef privé, avant de passer par Monaco puis de revenir à Paris pour « boucler la boucle ».

Six ans, un phénomène mondial et des adieux en grande pompe

Lancée en 2020, Emily in Paris suit une jeune Américaine spécialiste du marketing numérique débarquée en mission dans une agence parisienne, embarquée dans une succession d’idylles et d’aventures professionnelles qui ont conquis des millions de téléspectateurs dans le monde. La série a notamment révélé l’acteur français Lucas Bravo et relancé la carrière de Philippine Leroy-Beaulieu. Son créateur Darren Star a salué « le voyage d’une vie » dans un communiqué de Netflix. « Faire Emily in Paris avec cette distribution et cette équipe extraordinaires a été incroyable. Nous avons hâte de partager ce dernier chapitre avec vous. Merci de nous avoir permis de faire partie de vos vies, d’inspirer vos rêves de voyage et votre amour de Paris », écrit-il. Lily Collins promet quant à elle « une dernière aventure épique » et une saison diffusée « de la manière la plus chic ». La date de diffusion n’a pas encore été communiquée.