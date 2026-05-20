Le jazz ukrainien perd l’un de ses maîtres : le pianiste Alexey Saranchin est mort à 54 ans

Le pianiste, compositeur, arrangeur et pédagogue ukrainien Alexey Saranchin, aussi connu sous le nom ukrainien Oleksiy Saranchin, est décédé ce mercredi à l’âge de 54 ans. Sa mort a été annoncée par la Kiev Municipal Academy of Music R. M. Glière, où il enseignait depuis de nombreuses années.

Un AVC soudain, en pleine activité artistique

Le musicien aurait été victime d’un grave AVC soudain. Des collègues ont évoqué un malaise survenu lors d’une répétition, avant que médecins, proches et amis ne tentent de lui sauver la vie. Malgré leurs efforts, le pianiste n’a pas survécu.

Un virtuose formé entre Kharkiv et Kiev

Né le 13 février 1972 à Kharkiv, Alexey Saranchin s’était imposé comme l’une des figures marquantes du jazz ukrainien. Formé au piano dès l’enfance, il avait poursuivi ses études au collège musical Borys-Liatoshynsky, puis au Conservatoire de Kharkiv. Fait plus rare, il possédait également une formation juridique, obtenue à l’Université nationale de droit Iaroslav-le-Sage.

Le son d’une génération

À partir des années 1990, Saranchin participe activement à l’émergence d’une scène jazz ukrainienne moderne. Il joue avec le groupe Skhid-Side, collabore avec Kiev Big Band, Denis Adu Big Band, le quintette de Denys Dudko, ainsi qu’avec de nombreux musiciens ukrainiens et internationaux.

De TNMK à Vakartchouk, un parcours hors des frontières du jazz

Son talent dépassait largement le cadre du jazz pur. Entre 2005 et 2011, il a été membre du groupe ukrainien Tanok na Maidani Kongo, connu sous le nom TNMK, où il jouait notamment du clavier et des percussions. Il a également collaboré avec Sviatoslav Vakartchouk sur le projet Vnochi, ainsi qu’avec plusieurs artistes majeurs de la scène ukrainienne.

Au-delà de la scène, Alexey Saranchin était aussi un enseignant respecté. À l’Académie de musique R. M. Glière de Kyiv, il formait de jeunes musiciens au piano jazz et transmettait une approche exigeante, nourrie autant par la tradition classique que par l’improvisation moderne.

Compositeur et arrangeur, il avait également créé le projet Blue Horse, consacré à l’histoire du jazz en Ukraine, et signé la musique du court-métrage The Ultramarine Bird en 2014. Son œuvre, ses collaborations et son rôle de pédagogue en font une figure centrale de la culture musicale ukrainienne contemporaine.

Un artisan du Concerto pour la Paix à Kiev

Dans une story publiée sur Instagram, Omar Harfouch a rendu un hommage ému à Alexey Saranchin, qu’il présente comme son « ami musical ». Le compositeur a salué le courage et la dignité du pianiste ukrainien, rappelant son engagement lors de la direction et de l’enregistrement du Concerto pour la Paix à Kiev, en pleine guerre et sous les bombardements. Un message sobre et personnel, qui témoigne du lien artistique fort qui unissait les deux musiciens.