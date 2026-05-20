Verdun : l’organisateur de la messe en hommage à Pétain condamné à 5000 euros d’amende

Le tribunal correctionnel de Verdun a rendu son verdict ce mercredi 20 mai : Jacques Boncompain, président de l’Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP), est condamné à 5 000 euros d’amende pour contestation publique de crime contre l’humanité. La décision, mise en délibéré depuis le 4 mars, clôt une procédure ouverte à la suite d’une cérémonie religieuse tenue en novembre 2025 dans la ville symbole de la Grande Guerre.

À l’issue de cette messe organisée en hommage au chef du régime de Vichy, Boncompain avait tenu des propos pour lesquels il n’a manifesté aucun regret à l’audience. Il y affirmait notamment que Philippe Pétain aurait sauvé 700 000 Juifs durant l’Occupation, le qualifiant par ailleurs de « premier résistant de France » et de « plus grand serviteur de la France du XXe siècle ».

Des propos que la Licra et l’Observatoire juif de France avaient combattus pied à pied

Les deux associations, parties civiles, avaient réclamé une condamnation exemplaire. Leur avocat, Me Bensimhon, avait souligné à l’audience que revendiquer le sauvetage de 700 000 Juifs revenait à nier l’existence même des 80 000 déportés morts dans les camps nazis, dans un contexte de montée de l’antisémitisme et de disparition progressive des derniers survivants de la Shoah.

Condamné à mort par la Haute Cour de Justice en 1945 pour indignité nationale, Philippe Pétain avait bénéficié d’une commutation de peine en prison à vie, à l’initiative du général de Gaulle. Il mourut en détention sur l’île d’Yeu en 1951. Son régime fut directement impliqué dans la déportation de dizaines de milliers de Juifs de France vers les camps d’extermination.