Elon Musk pourrait franchir le seuil inédit des 1.000 milliards de dollars de fortune

L’introduction en Bourse de SpaceX, attendue en juin au Nasdaq sous le symbole « SPCX », pourrait réécrire les règles de la richesse mondiale. L’entreprise spatiale vise une valorisation supérieure à 2 000 milliards de dollars et entend lever jusqu’à 75 milliards lors de cette opération, ce qui en ferait de loin la plus importante entrée en marché de l’histoire, surpassant le record détenu par Saudi Aramco depuis 2019.

La mécanique financière est vertigineuse. Musk détient environ 42 à 44 % de l’entité fusionnée SpaceX-xAI. Si la société est valorisée à 2 000 milliards, sa seule participation vaudrait autour de 850 milliards de dollars. En ajoutant ses 11 % dans Tesla, ses 304 millions d’options sur actions ainsi que ses parts dans Neuralink et The Boring Company, sa fortune totale dépasserait le cap des 1 000 milliards, un seuil qu’aucun individu n’a jamais franchi dans l’histoire de l’humanité.

Un empire qui s’étend désormais jusqu’à l’orbite basse

Les fonds levés serviraient notamment à financer des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle dans l’espace, ainsi que des missions vers la Lune et Mars. Le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, mène des discussions avec des investisseurs privés depuis décembre 2025 pour préparer cette transition vers les marchés publics.

Quelques nuances s’imposent toutefois. La richesse affichée sur le papier et la richesse réellement disponible sont deux réalités distinctes : la fortune de Musk reste pour l’essentiel constituée de participations non liquides, soumises aux fluctuations des marchés. Sa fortune actuelle est déjà estimée entre 667 milliards de dollars selon Bloomberg et 798 milliards selon Forbes, plaçant l’entrepreneur très loin devant tout autre concurrent.