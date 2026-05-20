Israël au bord d’élections anticipées : Netanyahu fragilisé après le vote choc de la Knesset

Israël se rapproche d’élections anticipées après que la Knesset a approuvé mercredi, en première lecture, un projet de loi visant à dissoudre le Parlement. Cette décision représente un nouveau coup dur pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu, déjà affaibli par la guerre déclenchée après les attaques du Hamas en 2023.

Les députés israéliens ont voté à une écrasante majorité en faveur du texte ouvrant la voie à un scrutin anticipé. Si la loi est définitivement adoptée dans les prochaines semaines, les élections pourraient être organisées avant la date limite actuellement fixée au 27 octobre.

Le projet de dissolution a été déposé par la propre coalition gouvernementale de Netanyahu, révélant les profondes fractures qui traversent son camp. Une faction ultra-orthodoxe, alliée traditionnelle du Premier ministre, accuse ce dernier de ne pas avoir respecté son engagement concernant une loi exemptant leur communauté du service militaire obligatoire.

Au total, 110 députés ont soutenu le texte lors de cette première lecture, sans opposition ni abstention. Le projet doit désormais être examiné en commission afin de fixer une date pour les élections avant un vote final au Parlement.

Cette crise politique intervient alors que les sondages montrent une forte érosion du soutien à Benjamin Netanyahu. Plusieurs enquêtes d’opinion indiquent qu’il pourrait perdre les prochaines élections, qui seraient les premières organisées depuis l’attaque du Hamas contre Israël en octobre 2023 et la guerre qui a suivi dans la bande de Gaza.

Depuis le début du conflit, Netanyahu fait face à des critiques croissantes sur la gestion de la sécurité nationale, la conduite de la guerre et les divisions internes de son gouvernement. Les tensions autour de la conscription des ultra-orthodoxes ont encore aggravé les fragilités de sa coalition.

Une dissolution définitive de la Knesset ouvrirait une nouvelle période d’incertitude politique en Israël, dans un contexte régional particulièrement explosif et alors que le pays reste engagé sur plusieurs fronts sécuritaires.