Laurent Nuñez confirme des ingérences étrangères visant des candidats LFI lors des municipales

Interpellé à l’Assemblée nationale par le député LFI de Haute-Garonne François Piquemal, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a confirmé mercredi 20 mai l’existence d’ingérences numériques d’origine étrangère ayant visé La France insoumise pendant la campagne des élections municipales, qualifiant ces agissements de « sujet extrêmement grave » au « caractère malveillant évident ». Il a simultanément annoncé la saisine du juge judiciaire et promis la publication du rapport du Réseau de coordination et de protection des élections.

Le mode opératoire décrit par le ministre repose sur des réseaux sociaux alimentés par des comptes manifestement inauthentiques, amplifiés par l’intelligence artificielle, et dirigés contre plusieurs candidats identifiés. Parmi les cibles figurent François Piquemal à Toulouse, David Guiraud à Roubaix, et Sébastien Delogu à Marseille, faussement accusé de viol.

La piste remonte jusqu’à une entreprise basée en Israël

Les enquêteurs français ont identifié la société israélienne BlackCore comme l’un des vecteurs du déploiement de cette opération d’ingérence lors de la campagne municipale. Néanmoins, aucun commanditaire n’a pu être formellement désigné à ce stade. Le juge électoral devra par ailleurs déterminer si la manipulation a eu une incidence sur les résultats du scrutin.

Plus tôt dans la journée, Sébastien Delogu avait tenu une conférence de presse pour alerter le gouvernement sur le risque que des ingérences étrangères similaires ne viennent compromettre l’élection présidentielle de 2027. Une mise en garde que le contexte de l’affaire rend difficilement ignorable, alors que la France n’a jusqu’ici aucune réponse sur l’identité de ceux qui ont financé l’opération.