Washington inculpe l’ancien président cubain Raúl Castro pour meurtres en 1996

La justice américaine accuse l’ex-dirigeant de 94 ans de complot pour l’assassinat de quatre Cubains-Américains lors de la destruction de deux avions civils.

La justice américaine a inculpé mercredi l’ancien président cubain Raúl Castro, 94 ans, dans une affaire remontant à 1996. Le frère de Fidel Castro est accusé de complot en vue d’assassiner des Américains, ainsi que de meurtre, dans le cadre de la destruction de deux avions civils américains en vol. Quatre Cubains-Américains ont trouvé la mort dans ces attaques, qui marquent un tournant dans les relations entre Washington et La Havane. D’autres personnes sont également mises en cause dans cette procédure judiciaire spectaculaire.

Un tournant dans les relations avec Cuba

Les faits remontent à vingt-neuf ans, mais les États-Unis franchissent aujourd’hui un nouveau seuil dans leur campagne de pression contre le régime cubain. En visant directement l’ancien dirigeant, Washington envoie un message politique fort à La Havane. Raúl Castro, qui a succédé à son frère Fidel avant de céder le pouvoir, se retrouve sous le coup d’accusations criminelles graves portées par une juridiction américaine. Cette inculpation intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les deux pays.

L’affaire concernait initialement la mort de quatre personnes d’origine cubaine installées aux États-Unis. Les appareils visés étaient des avions civils américains, détruits lors d’opérations attribuées au régime de La Havane. Les autorités américaines ont patienté près de trois décennies avant de lancer officiellement ces poursuites contre l’ancien chef d’État. Raúl Castro, désormais âgé de 94 ans, n’a pas réagi publiquement à ces accusations qui rouvrent un dossier longtemps resté en suspens.