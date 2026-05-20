L’Ukraine se prépare à une nouvelle offensive russe vers Kiev et renforce ses défenses au nord

L’Ukraine a annoncé mercredi l’envoi de renforts militaires dans le nord du pays face à ce qu’elle considère comme une possible préparation russe à une nouvelle offensive en direction de Kiev.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les services de renseignement ukrainiens avaient identifié plusieurs scénarios élaborés par Moscou pour étendre la guerre dans l’axe reliant Tchernihiv à la capitale ukrainienne. Selon lui, les forces ukrainiennes présentes dans cette zone stratégique seront renforcées dans les prochains jours.

Dans un message publié sur X, Zelensky a affirmé que Kiev avait procédé à une analyse détaillée des plans offensifs russes concernant le nord du pays. Il a également indiqué que l’Ukraine allait intensifier la pression diplomatique sur le Bélarus, allié proche de la Russie, afin de prévenir toute implication dans une nouvelle attaque contre le territoire ukrainien.

Ces dernières semaines, les autorités ukrainiennes ont multiplié les avertissements concernant une activité jugée inhabituelle près de la frontière bélarusse. Zelensky a évoqué des mouvements suspects sans fournir davantage de détails publics sur les renseignements recueillis.

Le commandant en chef de l’armée ukrainienne, Oleksandr Syrskyi, a déclaré mardi que l’état-major russe travaillait activement à la préparation d’opérations offensives depuis le nord. Selon lui, Moscou étudie plusieurs options stratégiques pour accroître la pression militaire sur l’Ukraine.

Le souvenir de l’offensive russe lancée depuis le Bélarus au début de l’invasion en 2022 reste particulièrement vif à Kiev. Les troupes russes avaient alors rapidement progressé vers la capitale avant d’être repoussées par les forces ukrainiennes.

Cette nouvelle montée des tensions intervient alors que les combats restent intenses sur plusieurs fronts dans l’est et le sud de l’Ukraine, tandis que Moscou cherche à maintenir la pression militaire et psychologique sur le gouvernement ukrainien.