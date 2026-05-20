Tesla accélère en Europe : la conduite entièrement autonome débarque dans un deuxième pays

Tesla a annoncé mercredi le lancement de son système de conduite entièrement autonome supervisée en Lituanie, marquant une nouvelle étape dans le déploiement européen de sa technologie de conduite assistée.

La Lituanie devient ainsi le deuxième pays européen à autoriser cette fonctionnalité après les Pays-Bas, dont l’autorité de régulation avait donné son feu vert le mois dernier à l’issue de longs essais techniques.

Le logiciel « Full Self-Driving » (FSD) de Tesla permet au véhicule d’effectuer automatiquement de nombreuses tâches de conduite, même si la présence et la supervision active du conducteur restent obligatoires. L’entreprise a confirmé le lancement du système via son réseau social X.

L’Administration lituanienne de la sécurité des transports a indiqué reconnaître la certification accordée par l’organisme néerlandais RDW, qui cherche désormais à obtenir une reconnaissance à l’échelle de l’Union européenne. Cette procédure pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large du système dans plusieurs pays européens.

La Belgique était initialement pressentie pour devenir le deuxième pays européen à autoriser le dispositif, alors qu’une procédure d’homologation est déjà en cours en Flandre. Une Tesla équipée du système FSD y effectue actuellement des essais sur routes ouvertes.

Le ministère grec des Transports a également annoncé mercredi préparer une législation permettant d’accorder une autorisation similaire à celle délivrée aux Pays-Bas. D’autres pays européens pourraient suivre dans les prochains mois si les autorités nationales acceptent la validation néerlandaise.

Avant son approbation, le système de Tesla a été testé pendant plus d’un an et demi par l’autorité néerlandaise RDW sur des pistes d’essai et des routes publiques. Le constructeur dirigé par Elon Musk mise fortement sur cette technologie pour renforcer sa position dans la course mondiale aux véhicules autonomes.