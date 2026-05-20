— Aston Villa bat Fribourg et offre à Unai Emery une cinquième Ligue Europa

Aston Villa a remporté la Ligue Europa en dominant nettement Fribourg en finale, mercredi à Istanbul, sur le score de 3-0. Les buts de Youri Tielemans, Emiliano Buendía et Morgan Rogers ont scellé une victoire qui met fin à trois décennies d’attente pour le club de Birmingham, privé de trophée depuis 1996.

Tielemans allume la mèche

Longtemps accroché, Aston Villa a fait basculer la finale juste avant la pause. À la 41e minute, Youri Tielemans a ouvert le score d’une reprise puissante, récompensant la montée en puissance des Anglais. Fribourg, jusque-là discipliné, a alors perdu le fil d’un match que Villa a immédiatement verrouillé.

Buendía assomme Fribourg avant la pause

Le tournant est arrivé dans le temps additionnel de la première période. Emiliano Buendía a doublé la mise à la 45e+3, plaçant Aston Villa dans une position idéale au retour des vestiaires. Mené 2-0 à la pause, Fribourg devait alors courir après une finale déjà fortement compromise.

Rogers tue tout suspense

Morgan Rogers a définitivement plié l’affaire à la 58e minute. Ce troisième but a transformé la fin de match en gestion froide pour Aston Villa, plus tranchant dans les zones décisives et plus solide dans les temps faibles. Fribourg a eu davantage le ballon, avec 52 % de possession, mais Villa a été plus dangereux : six tirs cadrés contre deux et huit corners contre un.

Emery, patron de la petite Coupe d’Europe

Cette victoire confirme un peu plus le lien unique entre Unai Emery et la Ligue Europa. Déjà sacré trois fois avec Séville, en 2014, 2015 et 2016, puis avec Villarreal en 2021, l’entraîneur espagnol ajoute un cinquième titre dans la compétition à son palmarès. Il renforce ainsi son statut d’entraîneur le plus marqué par cette coupe, après avoir aussi atteint la finale avec Arsenal en 2019.