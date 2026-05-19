VIDÉO – Neymar en larmes après sa convocation avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026

Neymar a été retenu par Carlo Ancelotti dans la liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026. Une annonce très attendue, qui a provoqué une vive émotion chez l’attaquant de Santos, absent de la Seleção depuis 2023.

Son nom annoncé, Neymar craque

Au moment de l’annonce, Neymar n’a pas caché son émotion. Dans une vidéo, l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone apparaît entouré de proches lorsque son nom est prononcé par Carlo Ancelotti. Très ému, il fond en larmes après avoir appris officiellement sa convocation.

Une sélection qui marque la fin d’un long tunnel

Cette convocation arrive après une longue période perturbée par les blessures. La présence de Neymar au Mondial faisait débat au Brésil, notamment en raison de son état physique et de son manque de continuité ces dernières saisons.

Carlo Ancelotti avait prévenu que sa décision serait liée à la condition physique et aux performances du joueur, plus qu’à son statut. Le sélectionneur brésilien a finalement estimé que Neymar avait montré suffisamment de garanties pour retrouver la Seleção.

Le Brésil célèbre le retour de son numéro 10

L’annonce de la convocation de Neymar a provoqué des scènes de joie au Brésil. Des supporters ont célébré son retour en sélection, tandis que plusieurs images ont montré l’émotion suscitée par cette décision chez les fans et dans l’entourage du joueur.

Un dernier grand rendez-vous mondial ?

Meilleur buteur de l’histoire de la Seleção avec 79 buts, Neymar s’apprête à disputer une nouvelle Coupe du monde avec le Brésil. À 34 ans, ce Mondial 2026 pourrait représenter l’un des derniers grands rendez-vous internationaux de sa carrière.