— José Mourinho au Real Madrid : le retour du “Special One” se précise

José Mourinho pourrait-il redevenir l’entraîneur du Real Madrid 13 ans après son départ ? Le scénario, longtemps improbable, est désormais pris très au sérieux en Espagne comme au Portugal. Le technicien portugais, actuellement sous contrat avec Benfica jusqu’en juin 2027, a confirmé que son avenir devait se décider rapidement, tout en démentant l’existence d’une offre formelle du Real Madrid à ce stade.

Mourinho a reconnu que son agent était en contact avec le club madrilène, mais il a précisé qu’aucune proposition officielle ne lui avait encore été transmise. Le Portugais dispose aussi d’une offre de prolongation de Benfica, ce qui place son avenir entre deux options majeures : poursuivre à Lisbonne ou ouvrir un deuxième chapitre au Santiago-Bernabéu.

Le Real cherche un patron pour reprendre la main

Le contexte madrilène explique l’emballement autour de Mourinho. Le Real Madrid traverse une période de tension sportive et médiatique, avec Álvaro Arbeloa sur le banc et une saison jugée insuffisante au regard des standards du club. Interrogé sur le sujet, Arbeloa a refusé d’acter quoi que ce soit, rappelant que la décision sur l’entraîneur de la saison prochaine appartient au club. Mais l’ancien défenseur madrilène n’a pas caché son admiration pour Mourinho. Il l’a qualifié de “numéro un” et a affirmé qu’il serait heureux de le revoir “à la maison” si le Portugais était choisi pour diriger l’équipe la saison prochaine. Une déclaration qui renforce l’idée que le retour de Mourinho est aujourd’hui une hypothèse crédible, même si elle n’est pas officialisée.

Une piste très avancée dans la presse espagnole

Plusieurs médias affirment que le dossier est en phase avancée. Une nomination Mourinho pourrait être officialisée d’ici la fin de la saison.

Pour rappel, le lien entre José Mourinho et le Real Madrid reste fort. Entre 2010 et 2013, le Portugais avait remporté une Liga, une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne. Son passage avait aussi marqué une rupture dans l’histoire du club, avec une équipe redevenue compétitive face au Barça de Pep Guardiola et une exigence sportive très élevée.

Benfica n’a pas encore perdu la main

Le dossier reste toutefois complexe. Mourinho n’est pas libre. Il est sous contrat avec Benfica jusqu’en 2027 et le club portugais lui a proposé une prolongation. L’entraîneur a lui-même reconnu qu’il avait besoin de temps et d’espace pour décider de son avenir. Mais on le sait, en football plus qu’ailleurs, la vérité d’un jour est souvent différente de celle du lendemain…