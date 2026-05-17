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Le PSG soulève son 14e trophée de champion de France à Jean-Bouin avant le derby face au Paris FC

17 mai 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
— Le PSG soulève son 14e trophée de champion de France à Jean-Bouin avant le derby face au Paris FC
Le PSG soulève son 14e trophée de champion de France à Jean-Bouin avant le derby face au Paris FC

Le Paris Saint-Germain a reçu ce dimanche soir son trophée de champion de France 2026 sur la pelouse du stade Jean-Bouin, avant le coup d’envoi du match contre le Paris FC, programmé à 21 heures.

Dans une ambiance de derby parisien, les joueurs parisiens ont présenté le trophée devant leurs supporters, venus assister à une scène inhabituelle loin du Parc des Princes. La cérémonie a été organisée avant la rencontre, permettant au PSG de célébrer officiellement son nouveau titre avant de disputer la dernière journée de Ligue 1.

Un 14e titre national pour Paris

Ce sacre confirme un peu plus la domination du club de la capitale sur le championnat de France. Le PSG décroche le 14e titre de champion de France de son histoire, un record qui renforce encore sa place au sommet du football français.

Les Parisiens avaient validé leur titre quelques jours plus tôt grâce à leur victoire sur la pelouse de Lens, deuxième du championnat. Ce succès avait définitivement mis Paris hors de portée avant l’ultime rendez-vous de la saison.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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