— Ligue 1 : Lille en Ligue des champions, Auxerre se sauve, Nice jouera sa peau lors des barrages

Au bout d’une dernière journée de Ligue 1 irrespirable, Lille a conservé sa place sur le podium malgré sa défaite contre Auxerre. Lyon, corrigé par Lens, devra passer par les barrages de la Ligue des champions. En bas, Auxerre et Le Havre se maintiennent, tandis que Nice jouera sa survie en Ligue 1 contre Saint-Étienne. La soirée a aussi été marquée par deux envahissements de terrain, à Nantes puis à Nice.

Une fin de saison folle

La Ligue 1 a refermé sa saison dans le bruit, la tension et les retournements de situation. Ce dimanche soir, la 34e journée a livré ses derniers verdicts, entre course à l’Europe, lutte pour le maintien et scènes de chaos dans plusieurs stades. Lille, battu par Auxerre, a pourtant validé son billet pour la Ligue des champions. Lyon, humilié à domicile par Lens, termine quatrième et devra disputer les barrages de C1. Nice, incapable de battre Metz à l’Allianz Riviera, finit seizième et affrontera Saint-Étienne en barrage L1/L2.

Lille tombe, mais reste debout

Le LOSC a perdu le match qu’il ne fallait pas perdre, mais il a sauvé l’essentiel. Battu 2-0 à domicile par Auxerre, Lille a longtemps vécu une soirée sous haute tension. Les Dogues savaient qu’un faux pas pouvait ouvrir la porte à Lyon ou Rennes dans la course à la troisième place. Il n’en a finalement rien été, grâce notamment à la déroute lyonnaise contre Lens.

Auxerre a frappé au meilleur moment. Lassine Sinayoko a lancé l’AJA avant de sceller le succès bourguignon, donnant à son équipe une victoire capitale dans la course au maintien. Pour Lille, cette défaite n’efface pas l’essentiel : avec 61 points, le club nordiste termine troisième et accompagnera le PSG et Lens en Ligue des champions.

Lyon explose et devra passer par les barrages pour la C1

Lyon avait encore une chance de coiffer Lille sur le fil. L’OL l’a laissé filer dans les grandes largeurs. Balayés 4-0 par Lens au Groupama Stadium, les Lyonnais ont manqué leur rendez-vous avec le podium. Wesley Saïd a glacé l’enceinte lyonnaise avec un doublé, avant que Florian Sotoca puis Florian Thauvin n’alourdissent la soirée.

Cette lourde défaite laisse l’OL à la quatrième place, avec 60 points. Lyon disputera donc les barrages de la Ligue des champions, un chemin plus long et plus incertain pour rejoindre la phase de ligue. Lens, déjà assuré de finir deuxième, a conclu sa saison avec autorité et confirmé son retour au premier plan.

Auxerre et Le Havre respirent, Nice s’effondre

En bas de tableau, Auxerre a signé le coup parfait à Lille. L’AJA, qui jouait son avenir dans l’élite, s’est imposée 2-0 et termine quinzième avec 34 points. Ce succès lui évite le barrage et prolonge son aventure en Ligue 1.

Le Havre a également assuré son maintien en allant gagner 2-0 à Lorient. Le HAC termine quatorzième avec 35 points et s’épargne une fin de saison à rallonge. Le soulagement est immense pour les Normands, qui ont fait le travail au moment décisif.

Nice, en revanche, n’a pas su faire sa part. Face à Metz, lanterne rouge déjà condamnée, le Gym n’a pu faire mieux qu’un 0-0. Ce résultat laisse les Aiglons à la seizième place, avec 32 points, et les envoie en barrage contre Saint-Étienne. La saison niçoise se jouera donc sur une double confrontation à très haute tension face aux Verts, vainqueurs des play-offs de Ligue 2.

Nantes-Toulouse arrêté, la Beaujoire envahie

La soirée a basculé dans le chaos à Nantes. Déjà relégué, le FC Nantes n’a même pas pu aller au bout de son dernier match de la saison contre Toulouse. La rencontre a été interrompue puis définitivement arrêtée à 0-0 après des jets de fumigènes et un envahissement de terrain de supporters nantais à la Beaujoire.

Les joueurs ont été renvoyés aux vestiaires, tandis que les forces de l’ordre intervenaient pour sécuriser la pelouse. Cette fin de saison cauchemardesque a aussi marqué les adieux douloureux de Vahid Halilhodzic, très affecté par les scènes observées dans le stade nantais.

Tension aussi à Nice après le coup de sifflet final

À Nice, la frustration a également débordé après le nul contre Metz. Le 0-0, synonyme de barrage face à Saint-Étienne, a provoqué une fin de soirée électrique à l’Allianz Riviera. Un envahissement de terrain a aussi été signalé au coup de sifflet final, dans un climat de colère et d’abattement autour du Gym.

Sportivement, Nice n’a plus le droit à l’erreur. Le club azuréen jouera désormais son maintien contre Saint-Étienne, dans un duel qui promet déjà d’être brûlant.

Strasbourg-Monaco, le match fou. L’OM en Ligue Europa

Ailleurs, la soirée a offert un spectacle total. Strasbourg a remporté un match complètement fou contre Monaco, 5-4, après avoir été mené 4-1. Marseille a battu Rennes 3-1 au Vélodrome, un résultat important qui permet aux Marseillais d’accrocher la Ligue Europa. Brest et Angers se sont quittés sur un nul, 1-1. Dans le derby parisien, le Paris FC a signé une victoire de prestige contre le PSG, déjà assuré du titre, sur le score de 2-1, grâce à un doublé d’Alimani Gory en fin de match.