Trump menace l’Iran : “Le temps presse” face à l’impasse du conflit au Moyen-Orient

Le président américain Donald Trump a adressé dimanche une nouvelle mise en garde à l’Iran, affirmant que ses dirigeants devaient agir rapidement sous peine de lourdes conséquences.

« Pour l’Iran, le temps presse, et ils ont intérêt à se dépêcher, sinon il ne restera plus rien d’eux. LE TEMPS EST ESSENTIEL ! », a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

Cette déclaration intervient alors que les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit opposant les États-Unis, Israël et l’Iran semblent dans l’impasse. Malgré plusieurs tentatives de médiation, les tensions continuent de croître dans l’ensemble de la région.

Ces dernières heures, les Émirats arabes unis ont signalé une frappe de drone ayant provoqué un incendie près de la centrale nucléaire de Barakah, tandis que l’Arabie saoudite a également rapporté des incidents liés à des drones. Ces événements alimentent les craintes d’un élargissement du conflit au Golfe.

Parallèlement, la guerre à Gaza continue de s’intensifier, avec de nouvelles frappes israéliennes ayant fait plusieurs morts parmi les Palestiniens selon des sources médicales locales. Les combats persistants compliquent davantage les discussions autour d’un cessez-le-feu régional.

L’administration Trump maintient une forte pression sur Téhéran depuis plusieurs mois, notamment après des affrontements indirects impliquant des groupes alliés de l’Iran dans la région. Des responsables iraniens ont récemment averti que leur pays pourrait recourir à des « scénarios surprenants » si les tensions continuaient de s’aggraver.

Dans ce contexte explosif, les déclarations du président américain renforcent les inquiétudes internationales concernant une possible escalade militaire majeure au Moyen-Orient, alors que les efforts diplomatiques peinent à contenir la crise.