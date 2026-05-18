Le HCR prévoit de nouvelles suppressions d’emplois en raison d’une grave crise financière

United Nations High Commissioner for Refugees va devoir supprimer de nouveaux postes et engager des réformes urgentes en raison d’une forte baisse de ses financements, alors même que les crises humanitaires continuent de s’aggraver dans le monde.

Dans une lettre adressée aux États membres et consultée par Reuters, le Haut-Commissaire du HCR, Barham Salih, indique que l’organisation prévoit de disposer d’un peu plus de 3 milliards de dollars de financement en 2026, soit environ 15 % de moins qu’en 2025.

Le HCR, qui intervient notamment auprès des populations déplacées en Ukraine, au Soudan et dans plusieurs zones de conflit, avait déjà annoncé des milliers de suppressions de postes l’année dernière.

Selon la lettre, les financements disponibles de l’agence ont chuté d’environ 30 % en 2025 par rapport à 2024, principalement en raison de la réduction des contributions des États-Unis et d’autres pays donateurs, certains réorientant leurs budgets vers les dépenses militaires.

Barham Salih estime que la situation actuelle n’est « ni financièrement ni opérationnellement viable » et prévient que des centaines d’employés risquent de perdre leur emploi d’ici la fin septembre faute de postes disponibles.

Cette crise intervient alors que le nombre de personnes déplacées par les guerres et les persécutions continue d’augmenter dans le monde.