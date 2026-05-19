C’était un 19 mai : Ann Boleyn décapitée

Le 19 mai 1536, la reine d’Angleterre Anne Boleyn est décapitée dans l’enceinte de la Tour de Londres, sur ordre de son mari, le roi Henri VIII. Trois ans plus tôt, le souverain avait pourtant bouleversé l’Europe chrétienne pour l’épouser, rompant avec Rome et provoquant la naissance de l’Église anglicane. Mais après plusieurs fausses couches et l’absence d’héritier mâle, la favorite devenue reine tombe brutalement en disgrâce. Accusée d’adultère, d’inceste et de haute trahison à l’issue d’un procès expéditif, elle est condamnée à mort malgré des preuves fragiles. Sa disparition marque l’un des épisodes les plus dramatiques du règne des Tudor.

Une passion qui bouleverse l’Angleterre

Issue d’une famille ambitieuse de la noblesse anglaise, Anne Boleyn reçoit une éducation raffinée aux Pays-Bas puis à la cour de France. Élégante, cultivée et vive d’esprit, elle séduit rapidement la cour anglaise à son retour. Vers 1525, Henri VIII s’éprend d’elle alors qu’il est marié depuis près de vingt ans à Catherine d’Aragon. Le roi, désespéré de ne pas avoir de fils survivant, cherche à faire annuler son mariage.

Face au refus du pape, Henri VIII engage une rupture sans précédent avec l’Église catholique. En 1534, l’Acte de suprématie fait du roi le chef de l’Église d’Angleterre. Anne épouse finalement le souverain et devient reine. Quelques mois plus tard naît leur fille, la future Élisabeth Ire. Mais l’absence d’héritier masculin fragilise rapidement la position d’Anne, tandis que ses ennemis se multiplient à la cour.

Un procès politique

Au printemps 1536, le principal conseiller du roi, Thomas Cromwell, orchestre la chute de la reine. Plusieurs courtisans, ainsi que le propre frère d’Anne, George Boleyn, sont arrêtés et accusés d’avoir entretenu des relations avec elle. Sous la torture, le musicien Mark Smeaton avoue ; les autres accusés nient farouchement. Anne est emprisonnée à la Tour de Londres le 2 mai 1536 puis jugée pour adultère, inceste et complot contre le roi.

Le verdict est joué d’avance. Malgré une défense énergique, Anne est reconnue coupable et condamnée à mort. Henri VIII choisit une exécution « à la française », par épée plutôt que par hache, considérée comme plus rapide et plus digne. Le matin du 19 mai, vêtue d’une robe sombre et d’une cape rouge, Anne Boleyn monte calmement sur l’échafaud et proclame jusqu’au bout son innocence avant d’être décapitée d’un seul coup d’épée.

La naissance d’une légende

Quelques jours après l’exécution, Henri VIII épouse Jeanne Seymour, qui lui donnera enfin un fils. Pourtant, c’est la fille d’Anne Boleyn, Élisabeth, qui assurera la grandeur durable de l’Angleterre. Devenue reine en 1558 sous le nom d’Élisabeth Ire, elle imposera définitivement l’anglicanisme, développera la puissance maritime du royaume et fera entrer l’Angleterre dans un âge d’or politique et culturel.

Longtemps présentée comme une intrigante ambitieuse ou une séductrice manipulatrice, Anne Boleyn apparaît aujourd’hui davantage comme une victime des luttes de pouvoir de la cour Tudor. Son destin tragique a inspiré d’innombrables romans, pièces de théâtre et films, faisant d’elle l’une des figures les plus célèbres et les plus fascinantes de l’histoire anglaise.