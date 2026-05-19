Plus de 70 noms de domaine saisis mis aux enchères, de livre.fr à binouze.fr

Une saisie judiciaire permet l’acquisition de noms de domaine rares en .fr et .org, avec des prix de départ entre 2.000 et 6.000 euros.

Une vente aux enchères exceptionnelle s’annonce pour les acheteurs de noms de domaine. Plus de 70 adresses internet en .fr et .org vont être proposées à la vente suite à une saisie judiciaire visant leur ancien propriétaire pour dettes impayées. Parmi les lots figurent des appellations particulièrement recherchées comme livre.fr, jouer.fr, conso.fr ou encore coiffure.fr. Les prix de départ oscillent entre 2.000 et 4.000 euros pour certains noms, tandis que d’autres comme coiffure.fr démarrent à partir de 6.000 euros. Aucun prix de réserve n’a été fixé, ce qui pourrait permettre des acquisitions à des tarifs avantageux.

Des appellations institutionnelles et décalées

Le catalogue comprend également des extensions à vocation institutionnelle comme syndicat.org, corse.org ou medecine.org. Des appellations plus décalées sont aussi au programme, telles que binouze.fr ou 69.fr. Cette variété témoigne de l’étendue du portefeuille saisi. Les noms de domaine composés d’un seul mot courant en .fr constituent une rareté sur le marché. Ils se transmettent habituellement dans des cercles restreints ou se négocient à prix d’or, ce qui rend cette opportunité d’autant plus inhabituelle.

La mise en vente judiciaire résulte d’une procédure engagée contre le propriétaire initial pour recouvrer des créances. Cette situation crée une occasion rare pour les entreprises, entrepreneurs ou investisseurs souhaitant acquérir des adresses web stratégiques. Le marché des noms de domaine premium reste très fermé en temps normal, les détenteurs préférant conserver ces actifs numériques plutôt que de les céder. L’absence de prix plancher devrait stimuler l’intérêt des acheteurs potentiels lors de cette vente exceptionnelle.