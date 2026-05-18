Urgo atteint la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires et accélère ses investissements

Le groupe français Urgo, connu notamment pour ses pansements et produits de santé, a dépassé pour la première fois le milliard d’euros de chiffre d’affaires mondial. Cette étape symbolique confirme la forte croissance du groupe familial bourguignon, devenu en quelques années l’un des poids lourds français du secteur médical.

Présent dans plus de 60 pays avec environ 4 000 salariés, Urgo s’est fortement développé à l’international grâce à ses activités dans le traitement des plaies, la compression médicale, les compléments alimentaires et l’automédication. Le groupe affirme également vouloir accélérer sa présence aux États-Unis, où il prévoit une progression de près de 50 % dans les deux prochaines années.

Le « made in France » reste au cœur de la stratégie

Contrairement à de nombreux industriels du secteur pharmaceutique, Urgo affirme maintenir une large partie de sa production en France. Le groupe annonce ainsi un plan d’investissements de 150 millions d’euros sur 2026 et 2027 destiné à renforcer la recherche, moderniser ses usines et développer ses capacités industrielles sur le territoire français.

Près de 80 % des produits du groupe seraient aujourd’hui fabriqués en France. Plusieurs projets industriels sont déjà engagés, notamment dans la Loire où Urgo construit une nouvelle usine spécialisée dans les bandes de compression médicale avec un investissement estimé à 60 millions d’euros.

Un groupe familial devenu géant de la santé

Fondé en Bourgogne à la fin du XIXe siècle, Urgo a connu une transformation spectaculaire au cours des vingt-cinq dernières années. Son chiffre d’affaires est passé d’environ 150 millions d’euros à un milliard aujourd’hui, porté par l’innovation médicale mais aussi par plusieurs acquisitions stratégiques en Europe.

Le groupe mise désormais sur les biotechnologies, la peau artificielle et les dispositifs médicaux innovants pour poursuivre sa croissance mondiale. Dans un contexte de relocalisation industrielle et de souveraineté sanitaire, Urgo cherche aussi à incarner le modèle d’un industriel français capable de rester compétitif tout en conservant un fort ancrage national.