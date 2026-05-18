Maldives : une opération de récupération à haut risque pour remonter les corps des plongeurs italiens

Après la mort de cinq Italiens dans l’atoll de Vaavu, les secours tentent de récupérer les corps dans un réseau de grottes profond, étroit et dangereux. Un plongeur militaire maldivien est mort pendant l’intervention.

Une opération périlleuse

Aux Maldives, l’urgence n’est désormais plus au sauvetage, mais à la récupération des corps. Cinq plongeurs italiens sont morts lors d’une plongée dans un réseau de grottes sous-marines de l’atoll de Vaavu. Les recherches, engagées dès leur disparition, se sont transformées en une opération technique particulièrement périlleuse, menée à grande profondeur, dans un environnement fermé et soumis à de fortes contraintes de décompression. Les corps de quatre plongeurs italiens encore recherchés ont été localisés lundi, après la reprise des opérations. Un premier corps avait été retrouvé plus tôt près de l’entrée de la grotte.

Une intervention sous contrainte extrême

Les plongeurs italiens auraient exploré une grotte située à environ 50 mètres de profondeur, au-delà de la limite de plongée récréative fixée à 30 mètres aux Maldives, selon l’Associated Press. Ce niveau de profondeur augmente fortement la complexité d’une intervention : le temps passé au fond est limité, les réserves de gaz doivent être strictement calculées et toute remontée impose des paliers de décompression.

Le ministère italien des Affaires étrangères décrit un réseau composé de trois grandes chambres reliées par des passages étroits. Une première immersion des garde-côtes maldiviens a permis d’explorer deux chambres, mais la profondeur n’a pas permis de prolonger l’intervention autant que nécessaire, notamment en raison des limites liées à la décompression.

Les garde-côtes maldiviens en première ligne

Les opérations ont débuté avec l’engagement des garde-côtes et de la police maldivienne, appuyés par un plongeur expert italien. Selon le ministère italien des Affaires étrangères, les premiers plongeurs avaient pour mission de repérer et de marquer précisément l’entrée du système de grottes avant que d’autres équipes ne tentent de localiser les corps et de les remonter à la surface. Huit plongeurs maldiviens ont été mobilisés, en se relayant dans l’eau.

La mort d’un sauveteur bouleverse la mission

Le danger de l’opération a été brutalement confirmé par la mort de Mohamed Mahudhee, membre de la Force nationale de défense des Maldives. Il participait aux recherches lorsqu’il a été victime d’un accident de décompression. Selon les autorités, il est mort après avoir été transféré dans un hôpital de la capitale.

Mohamed Mahudhee faisait partie d’une équipe de huit plongeurs engagés samedi dans l’opération. Après la remontée de l’équipe, ses collègues se sont rendu compte qu’il manquait à l’appel. Ils sont retournés sous l’eau et l’ont retrouvé inconscient. Sa mort a entraîné une suspension temporaire des recherches et une réévaluation complète du dispositif. Pour les autorités, l’objectif est devenu double : récupérer les corps des victimes italiennes, mais éviter qu’une nouvelle intervention ne provoque d’autres morts.

Des plongeurs finlandais spécialisés appelés en renfort

Face à la difficulté de la mission, trois plongeurs finlandais spécialisés dans les opérations profondes et en grotte ont été envoyés sur place avec l’appui de DAN Europe. L’organisation a identifié les plongeurs comme Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund et Patrik Grönqvist. Leur arrivée a été suivie de phases de préparation du matériel, de vérification des gaz, d’évaluation de l’environnement et de planification des immersions.

La météo complique encore les recherches

Les conditions météorologiques ont perturbé la récupération. Les autorités italiennes avaient déjà indiqué que le mauvais temps pouvait empêcher le lancement ou la poursuite des opérations. La mer agitée a freiné à plusieurs reprises les efforts des équipes de secours.

L’ambassadeur d’Italie à Colombo, compétent pour les Maldives, s’est rendu sur place pour coordonner le suivi avec les autorités locales. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a demandé que les familles soient accompagnées et que les ressortissants italiens présents soient assistés. Le yacht Duke of York, qui transportait 25 touristes italiens dont les cinq plongeurs morts, a rejoint Malé après l’accident.

Qui sont les victimes ?

Les victimes identifiées sont Monica Montefalcone, professeure associée en écologie à l’université de Gênes, sa fille Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri, biologiste marin, Muriel Oddenino, chercheuse, et Gianluca Benedetti, instructeur de plongée. L’université de Gênes a précisé que la plongée au cours de laquelle l’accident s’est produit avait été entreprise à titre privé et ne faisait pas partie de la mission scientifique officielle menée sur place.