Patrick Bruel : le parquet de Nanterre rouvre deux enquêtes pour viols et agressions sexuelles

Le parquet de Nanterre a annoncé ce lundi la réouverture de deux enquêtes visant Patrick Bruel, dans des procédures liées à des accusations de viols et d’agressions sexuelles. Ces dossiers avaient auparavant été classés sans suite, faute d’infractions suffisamment caractérisées à ce stade, selon les éléments communiqués par le parquet. Le parquet de Nanterre a annoncé la reprise d’une enquête précédemment classée sans suite.

Une plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 mai

Selon le communiqué du parquet de Nanterre, une plainte avec constitution de partie civile pour viol et agression sexuelle a été déposée le 12 mai 2026 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre. Cette démarche fait suite à une première enquête classée sans suite le 22 décembre 2020. À l’époque, le parquet avait estimé que les infractions dénoncées apparaissaient insuffisamment caractérisées.

Cinq femmes évoquaient des gestes déplacés lors de massages

Dans cette première enquête, cinq femmes avaient indiqué avoir subi une attitude ou des gestes déplacés lors de massages pratiqués sur Patrick Bruel à l’occasion de concerts. Les faits dénoncés, situés entre 2008 et 2019, avaient été qualifiés pénalement d’exhibition sexuelle ou d’agression sexuelle. Deux autres femmes avaient, dans le cadre de cette même procédure, dénoncé des faits de viol qui auraient été commis respectivement en 2000 et 2010. Deux des femmes concernées par l’enquête classée en 2020 sont à l’origine de la nouvelle plainte avec constitution de partie civile.

Une deuxième enquête rouverte pour des faits dénoncés en 2015

Le parquet de Nanterre a également décidé de rouvrir une seconde enquête, classée sans suite le 15 novembre 2022. Cette procédure faisait suite à une plainte déposée en 2021 contre Patrick Bruel pour des faits de viol dénoncés comme ayant été commis en 2015. La reprise des investigations a été confiée au 1er district de police judiciaire de la préfecture de police de Paris.

Trois autres enquêtes transmises à Nanterre

Le parquet de Paris s’est par ailleurs dessaisi au profit du parquet de Nanterre de trois enquêtes actuellement en cours. Elles font suite à des dénonciations de trois femmes visant Patrick Bruel pour des faits de viol qui auraient été commis en 1997, 2000 et 2008. Ces investigations sont également confiées au 1er district de police judiciaire de la préfecture de police de Paris. La veille, la procureure de Paris, Laure Beccuau, avait indiqué sur RTL que les plaintes visant Patrick Bruel devaient être regroupées au parquet de Nanterre, compétent en raison du domicile du mis en cause.

Patrick Bruel conteste les accusations dont il fait l’objet et demeure présumé innocent. Ses avocats ont déjà nié toute « violence », « brutalité » ou « coercition ».