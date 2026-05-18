Le Sénat examine un texte musclé contre les rodéos urbains et les rave-parties illégales

Le projet de loi « RIPOST », porté par le ministère de l’Intérieur, arrive cette semaine au Sénat avec l’ambition de durcir fortement la réponse pénale contre les rodéos motorisés, les rave-parties illégales et certaines formes de délinquance du quotidien. Le gouvernement veut afficher une ligne de « tolérance zéro » face à des phénomènes régulièrement dénoncés par des élus locaux et des riverains.

Le texte prévoit notamment un renforcement des sanctions pour les organisateurs de rassemblements illicites, la simplification des procédures de saisie de véhicules et une extension des amendes forfaitaires délictuelles. Les auteurs de rodéos urbains pourraient également se voir interdire administrativement de conduire certains véhicules à moteur.

Le gouvernement veut répondre à une montée des tensions locales

Depuis plusieurs mois, les affrontements autour de rave-parties clandestines et les nuisances liées aux rodéos motorisés alimentent les tensions dans plusieurs territoires. Le gouvernement estime que les outils juridiques actuels restent insuffisants pour intervenir rapidement face à ces rassemblements parfois violents ou difficilement contrôlables.

Le projet de loi intervient aussi dans un contexte de pression politique croissante autour des questions d’ordre public. Plusieurs élus de droite et du centre réclament depuis longtemps un durcissement des sanctions contre les occupations illégales de terrains, les mortiers d’artifice ou les rodéos sauvages régulièrement relayés sur les réseaux sociaux.

Des critiques sur un possible durcissement sécuritaire

Les défenseurs des free-parties et plusieurs associations de libertés publiques dénoncent déjà un texte jugé excessivement répressif. Certains craignent une criminalisation accrue de pratiques festives alternatives et une multiplication des contrôles administratifs.

Le débat au Sénat devrait également porter sur l’équilibre entre maintien de l’ordre et libertés publiques. Le gouvernement, lui, assume pleinement ce virage sécuritaire et présente RIPOST comme une réponse directe à une délinquance « du quotidien » devenue politiquement très sensible.