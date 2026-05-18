Sénatoriales : le RN débauche une vice-présidente LR du département des Bouches-du-Rhône

Marie-Pierre Callet conduira la liste du Rassemblement national aux prochaines élections sénatoriales dans les Bouches-du-Rhône. Cette vice-présidente du conseil départemental, jusqu’ici membre des Républicains, vient d’annoncer son ralliement au parti de Marine Le Pen. Franck Allisio, chef de file du RN dans le département et ancien candidat à la mairie de Marseille, a officialisé cette nouvelle recrue stratégique pour son mouvement.

Martine Vassal réagit en retirant les délégations

Martine Vassal, présidente du conseil départemental, a réagi immédiatement en retirant à Marie-Pierre Callet ses délégations, notamment celle consacrée aux routes. Ce départ illustre la porosité croissante entre la droite traditionnelle et l’extrême droite locale. Le RN revendique désormais une vingtaine d’élus venus des rangs LR dans le département, confirmant sa stratégie d’implantation par le recrutement de figures établies.

Une stratégie d’ancrage territorial

L’investiture de Marie-Pierre Callet marque un tournant dans la préparation des sénatoriales. Le Rassemblement national mise sur le profil d’une élue expérimentée, rompue aux responsabilités départementales, pour convaincre les grands électeurs. Cette stratégie de débauchage vise à légitimer son ancrage institutionnel dans un territoire où le parti cherche à s’imposer durablement face aux Républicains fragilisés.