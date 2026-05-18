People Politique Élections Politique

Sénatoriales : le RN débauche une vice-présidente LR du département des Bouches-du-Rhône

18 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Marie-Pierre Callet, vice-présidente du conseil départemental, quitte Les Républicains pour mener la liste du Rassemblement national aux prochaines élections sénatoriales.

Sénatoriales : le RN débauche une vice-présidente LR du département des Bouches-du-Rhône
Sénatoriales : le RN débauche une vice-présidente LR du département des Bouches-du-Rhône

Marie-Pierre Callet conduira la liste du Rassemblement national aux prochaines élections sénatoriales dans les Bouches-du-Rhône. Cette vice-présidente du conseil départemental, jusqu’ici membre des Républicains, vient d’annoncer son ralliement au parti de Marine Le Pen. Franck Allisio, chef de file du RN dans le département et ancien candidat à la mairie de Marseille, a officialisé cette nouvelle recrue stratégique pour son mouvement.

Martine Vassal réagit en retirant les délégations

Martine Vassal, présidente du conseil départemental, a réagi immédiatement en retirant à Marie-Pierre Callet ses délégations, notamment celle consacrée aux routes. Ce départ illustre la porosité croissante entre la droite traditionnelle et l’extrême droite locale. Le RN revendique désormais une vingtaine d’élus venus des rangs LR dans le département, confirmant sa stratégie d’implantation par le recrutement de figures établies.

Une stratégie d’ancrage territorial

L’investiture de Marie-Pierre Callet marque un tournant dans la préparation des sénatoriales. Le Rassemblement national mise sur le profil d’une élue expérimentée, rompue aux responsabilités départementales, pour convaincre les grands électeurs. Cette stratégie de débauchage vise à légitimer son ancrage institutionnel dans un territoire où le parti cherche à s’imposer durablement face aux Républicains fragilisés.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.