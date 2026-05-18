Le dossier explosif du corps électoral revient au Congrès de la Nouvelle-Calédonie ce lundi

Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ouvre ce lundi, à 13h30, une séquence décisive autour de la réforme du corps électoral, à quelques semaines seulement des élections provinciales prévues le 28 juin. Ce dossier hautement sensible, au cœur des violences de 2024, revient brutalement dans le débat politique local alors que les institutions cherchent toujours une sortie durable de crise.

Le texte examiné vise à modifier les règles d’inscription des électeurs autorisés à participer aux scrutins provinciaux. Depuis l’accord de Nouméa, le corps électoral était gelé afin de préserver un équilibre politique favorable au peuple kanak. Mais plusieurs milliers de résidents installés depuis des années sur l’archipel restent exclus des listes électorales, une situation contestée par les partis loyalistes. (

Une réforme toujours explosive deux ans après les émeutes

La précédente tentative d’élargissement du corps électoral avait provoqué une explosion de violences en mai 2024, faisant plusieurs morts et des milliards d’euros de dégâts. Le gouvernement avait finalement suspendu son projet après la dissolution de l’Assemblée nationale et la montée des tensions entre indépendantistes et loyalistes.

Depuis, plusieurs accords politiques ont tenté de redessiner l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, notamment l’accord de Bougival signé en 2025. Celui-ci prévoit à terme une ouverture partielle du corps électoral ainsi qu’un nouveau statut pour l’archipel au sein de la République française. Mais le sujet reste loin de faire consensus, notamment au sein du FLNKS indépendantiste.

Le calendrier politique se resserre dangereusement

Le gouvernement français pousse désormais pour qu’une solution institutionnelle soit trouvée avant les élections provinciales de juin 2026. Ces scrutins sont stratégiques puisqu’ils déterminent la composition du Congrès calédonien, institution centrale du pouvoir local.

Faute d’accord global, plusieurs scénarios restent envisagés : maintien du corps électoral actuel, ouverture partielle via une loi organique ou réforme plus large nécessitant une révision constitutionnelle. Dans un territoire encore profondément marqué par les affrontements de 2024, chaque option risque désormais de raviver les tensions politiques et identitaires.