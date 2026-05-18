Donald Tusk appelle à préserver l’unité transatlantique malgré les tensions

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que la coopération transatlantique devait « survivre à cette période difficile », soulignant l’importance du lien entre l’Europe et les États-Unis malgré les récents ajustements militaires américains.
Cette déclaration intervient après l’annulation par le Pentagone d’un projet de déploiement de 4 000 soldats américains en Pologne, une décision qui a suscité des interrogations à Varsovie, bien que les autorités polonaises affirment qu’elle ne remet pas en cause l’alliance.
La Pologne considère depuis longtemps ses relations avec Washington comme un pilier central de sa sécurité face à la Russie. Le gouvernement cherche ainsi à rassurer l’opinion publique, tout en maintenant une coopération militaire étroite avec ses partenaires occidentaux.
Donald Tusk a rappelé que la tâche des pays de part et d’autre de l’Atlantique était de préserver cette unité malgré les « variables politiques ».
La Pologne est aujourd’hui l’un des membres de l’OTAN qui consacre la plus grande part de son PIB à la défense, avec environ 4,8 % prévus en 2026. Le pays continue également de renforcer ses liens industriels et militaires avec les États-Unis, notamment à travers des accords de maintenance d’équipements militaires.
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