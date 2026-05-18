Cuba met en garde contre une intervention militaire américaine

Miguel Díaz-Canel a averti qu’une éventuelle intervention militaire des États-Unis contre Cuba provoquerait un « bain de sang » et aurait des conséquences graves pour la stabilité régionale.

Dans un message publié sur le réseau social X, le dirigeant cubain a affirmé que « Cuba ne représente pas une menace » et a dénoncé les spéculations autour d’une possible action américaine.

Cette réaction intervient après un article du média Axios évoquant des informations de renseignement liées à des drones et à des préoccupations sécuritaires impliquant Cuba. Les détails précis de ces informations n’ont pas été confirmés officiellement.

Les déclarations de Miguel Díaz-Canel surviennent dans un contexte de tensions accrues entre La Havane et Washington, alors que les relations entre les deux pays restent marquées par des décennies de méfiance politique et de sanctions économiques.