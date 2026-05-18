Le Pakistan déploie des forces militaires en Arabie saoudite sur fond de tensions avec l’Iran

Le Pakistan a envoyé environ 8 000 soldats, un escadron d’avions de chasse JF-17, des drones ainsi qu’un système de défense aérienne HQ-9 en Arabie saoudite dans le cadre d’un accord de défense mutuelle entre les deux pays, selon plusieurs responsables de la sécurité et sources gouvernementales.

Ce déploiement, révélé pour la première fois, vise à renforcer les capacités défensives saoudiennes en cas de nouvelles attaques contre le royaume. Selon les sources citées, l’Arabie saoudite financerait l’opération tandis que le personnel pakistanais assurerait le fonctionnement du matériel militaire déployé.

Islamabad renforce ainsi sa coopération stratégique avec Riyad alors même que le Pakistan tente de jouer un rôle diplomatique dans la guerre opposant l’Iran à plusieurs acteurs régionaux.

Les détails complets du pacte de défense signé l’année dernière restent confidentiels. Toutefois, les autorités des deux pays ont déjà indiqué que l’accord prévoit une assistance mutuelle en cas d’attaque. Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, avait auparavant suggéré que cet accord plaçait l’Arabie saoudite sous la protection nucléaire pakistanaise.

Ni l’armée pakistanaise, ni le ministère des Affaires étrangères du Pakistan, ni les autorités saoudiennes n’ont répondu officiellement aux demandes de commentaires concernant ce déploiement.