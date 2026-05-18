Selon le renseignement estonien, Poutine fait face à des choix difficiles en Ukraine

Vladimir Putin dispose de moins en moins d’options stratégiques en Ukraine, selon le chef du renseignement extérieur estonien, qui estime que les sanctions occidentales et les difficultés militaires pèsent de plus en plus sur le Kremlin.

Dans un entretien accordé à Reuters à Tallinn, Kaupo Rosin a affirmé que les forces russes étaient incapables d’obtenir des avancées majeures sur le champ de bataille et que la Russie perdait désormais davantage de soldats qu’elle n’en recrutait.

Selon lui, une mobilisation générale serait très impopulaire en Russie et pourrait provoquer une instabilité intérieure importante. Il estime que plusieurs responsables russes de haut niveau sont conscients des difficultés croissantes auxquelles le pays est confronté.

Les progrès militaires russes en Ukraine figurent parmi les plus faibles observés depuis 2023, tandis que l’économie russe se serait contractée de 0,3 % au premier trimestre.

Le responsable estonien considère que les sanctions visant le secteur financier russe ont un impact particulièrement lourd, tout comme les restrictions touchant les exportations de pétrole, qui réduisent les revenus de Moscou.

De son côté, Vladimir Poutine affirme que les mesures prises par son gouvernement commencent à produire des résultats économiques et maintient que la Russie poursuivra la guerre jusqu’à atteindre tous ses objectifs en Ukraine.