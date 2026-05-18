Un couple de randonneurs piétiné par des vaches dans les Alpes autrichiennes

Une femme de 67 ans est morte après avoir été violemment attaquée par un troupeau de vaches dans une zone de pâturage du Tyrol autrichien. Son mari, âgé de 65 ans, a été transporté dans un état grave à l’hôpital d’Innsbruck après l’attaque survenue près d’Oberlienz, dans les Alpes autrichiennes.

Selon la police autrichienne, plusieurs dizaines de bovins appartenant à une coopérative agricole se trouvaient regroupés dans la zone où le couple se promenait. Les circonstances exactes du drame restent encore floues et une enquête a été ouverte afin de déterminer ce qui a provoqué la charge du troupeau.

Les attaques de bovins se multiplient dans les Alpes

Il s’agit d’un nouveau drame rappelle plusieurs accidents similaires survenus ces dernières années en Autriche. En 2025, un randonneur viennois de 85 ans avait déjà trouvé la mort après une attaque de vaches dans les Alpes autrichiennes, tandis que son épouse avait été blessée.

Les autorités autrichiennes alertent régulièrement les touristes sur les risques liés aux troupeaux en alpage, particulièrement en présence de chiens ou de veaux. Après plusieurs attaques mortelles depuis 2014, le gouvernement avait même publié des recommandations officielles demandant aux randonneurs de rester éloignés des bovins et de détacher leurs chiens en cas de charge.