Finistère : une troisième victime après le drame du longe-côte au Conquet

Le bilan du drame survenu jeudi lors d’une sortie de longe-côte au Conquet, dans le Finistère, s’est encore aggravé. Une troisième personne est décédée après avoir été hospitalisée en urgence absolue à la suite de cette séance de marche aquatique frappée par de fortes conditions de houle.

Le groupe, composé de huit personnes âgées de 60 à 75 ans, pratiquait la marche aquatique sur la plage des Blancs-Sablons lorsque plusieurs participants auraient été surpris par un puissant phénomène de houle accompagné de fortes rafales de vent. Deux personnes étaient mortes sur place jeudi matin tandis que plusieurs autres avaient été évacuées vers les hôpitaux de Brest.

Des conditions maritimes particulièrement difficiles

Selon le procureur de Brest, les victimes auraient été déstabilisées par des vagues puissantes dans une mer à environ 13 degrés. D’importants moyens de secours avaient été engagés, mobilisant pompiers, hélicoptère et équipes médicales afin de secourir les participants en difficulté.

Le maire du Conquet avait expliqué que la plage des Blancs-Sablons était habituellement très fréquentée par les pratiquants de longe-côte et ne présentait pas de danger particulier en temps normal. Mais les conditions météo de jeudi auraient fortement accentué les risques sur cette zone côtière du Finistère.

Une enquête ouverte après le drame

Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances de l’accident et comprendre le phénomène maritime qui a piégé le groupe. Les autorités cherchent notamment à établir si les pratiquants avaient été suffisamment informés des conditions de mer au moment de la sortie.

Le longe-côte, aussi appelé marche aquatique, connaît un fort développement en France depuis plusieurs années, particulièrement auprès des seniors. Cette discipline consiste à marcher en mer avec une hauteur d’eau située généralement au niveau de la taille ou du torse.