Coup de théâtre en Lettonie : le président choisit un opposant pour diriger le gouvernement

Le président letton Edgars Rinkevics a proposé samedi le député d’opposition Andris Kulbergs au poste de Premier ministre, après la démission surprise d’Evika Silina. Cette décision intervient dans un contexte politique tendu, à seulement quelques mois des élections législatives prévues en octobre.

La cheffe du gouvernement avait annoncé jeudi son départ, provoquant l’effondrement de la coalition au pouvoir. Cette crise politique fragilise davantage l’exécutif letton à un moment où le pays balte fait face à des enjeux économiques et sécuritaires importants dans la région.

Andris Kulbergs appartient à la Liste unie, une alliance de petits partis qui constitue actuellement le principal bloc d’opposition au Parlement letton. Sa nomination marque un tournant inattendu dans la vie politique du pays, le président ayant choisi de se tourner vers l’opposition pour tenter de stabiliser la situation.

Le député ne pourra toutefois entrer en fonction qu’après l’approbation du Parlement. Les discussions s’annoncent délicates, plusieurs formations politiques devant désormais négocier la composition d’une éventuelle nouvelle coalition gouvernementale.

Cette transition politique est suivie de près dans les pays baltes et au sein de l’Union européenne, alors que la Lettonie joue un rôle stratégique sur le flanc oriental de l’Europe face aux tensions régionales liées à la guerre en Ukraine.

La démission d’Evika Silina et la proposition d’un Premier ministre issu de l’opposition illustrent les profondes divisions qui traversent actuellement la scène politique lettone. À quelques mois du scrutin, cette crise pourrait rebattre les cartes et modifier durablement l’équilibre du pouvoir dans le pays.