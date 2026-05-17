« Emmanuel Macron a été victime de violences conjugales » : Radouan Kourak l’invite à en parler et à se faire aider

Invité ce samedi soir sur CNews, le journaliste Radouan Kourak est revenu sur la polémique autour de la séquence filmée en mai 2025 à l’arrivée du couple présidentiel au Vietnam, où l’on voyait Brigitte Macron repousser violemment le visage d’Emmanuel Macron à la sortie de l’avion présidentiel. Alors que de nouvelles révélations ont été publiées cette semaine dans le livre du journaliste Florian Tardif, Radouan Kourak a affirmé : « Je ne m’adresse pas au président de la République française mais à l’homme Emmanuel Macron. S’il a été victime de violences conjugales de la part de son épouse, il faut qu’il en parle, nous devons aider les victimes de violences conjugales. »

Kourak a également estimé que la scène filmée constituait « quand même une agression », rappelant que les images avaient fait le tour du monde. Depuis plusieurs jours, la polémique est relancée après les déclarations de Florian Tardif sur RTL, où il évoque dans son livre « Un couple (presque) parfait » une dispute liée à des échanges entre Emmanuel Macron et l’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani.

La rédaction d’Entrevue apporte son soutien à Emmanuel Macron ainsi qu’à toutes les victimes de violences conjugales. Pour se faire aider ou signaler une situation de violence, le numéro national 3919 est accessible gratuitement et anonymement 24h/24 et 7j/7.





