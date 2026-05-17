Chaos à New York : une grève historique paralyse la ligne ferroviaire la plus fréquentée des États-Unis

Le trafic du Long Island Rail Road (LIRR), principal réseau ferroviaire de banlieue des États-Unis, a été fortement perturbé samedi après le déclenchement d’une grève massive impliquant environ 3 500 employés. Il s’agit du premier arrêt de travail sur cette ligne depuis 32 ans.

La grève a éclaté après l’échec des négociations salariales entre les syndicats et la direction. Selon les représentants des travailleurs, les employés du LIRR n’ont bénéficié d’aucune augmentation de salaire depuis trois ans malgré la hausse du coût de la vie et des négociations contractuelles prolongées.

La coalition syndicale à l’origine du mouvement regroupe cinq organisations représentant différents métiers du réseau ferroviaire. Les syndicats dénoncent une détérioration des conditions de travail et accusent la direction de ne pas répondre aux revendications des salariés.

Cette paralysie provoque d’importantes difficultés pour des dizaines de milliers d’usagers qui utilisent quotidiennement cette ligne reliant Long Island à New York. Des quais bondés, des trains annulés et de longs retards ont été signalés dans plusieurs gares de la région.

Les perturbations interviennent également dans un contexte déjà compliqué pour les transports new-yorkais, plusieurs épisodes d’intempéries ayant récemment affecté le réseau ferroviaire dans le Queens et d’autres secteurs de la métropole.

Les autorités locales et les responsables du réseau tentent désormais de trouver une issue rapide au conflit afin d’éviter une aggravation du chaos dans les déplacements quotidiens. Aucune indication n’a toutefois été donnée sur la durée possible de la grève.

Ce mouvement social historique pourrait avoir des conséquences économiques importantes pour la région new-yorkaise, où le Long Island Rail Road constitue une infrastructure essentielle pour les travailleurs et les entreprises.