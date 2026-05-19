À trois semaines du Mondial, la FIFA toujours sans diffuseur en Inde : des millions de fans menacés de blackout

À quelques semaines du début de la Coupe du monde 2026, la FIFA n’a toujours pas trouvé d’accord de diffusion en Inde, un marché pourtant gigantesque pour le football mondial. Selon plusieurs sources citées par Reuters, des responsables des droits médias de la FIFA se sont rendus en Inde cette semaine afin de tenter de débloquer les négociations.

L’absence d’accord fait craindre qu’une partie des millions de supporters indiens ne puissent pas suivre la compétition, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin. Le différend porterait principalement sur le montant des droits de diffusion réclamés par l’instance dirigeante du football mondial.

D’après Reuters, la coentreprise formée par Reliance Industries et The Walt Disney Company aurait proposé environ 20 millions de dollars pour obtenir les droits du tournoi. Mais la FIFA aurait jugé cette somme insuffisante, après avoir initialement réclamé jusqu’à 100 millions de dollars avant de revoir ses exigences à environ 60 millions.

Un autre acteur majeur du paysage audiovisuel indien, Sony Group, n’aurait pas soumis d’offre, compliquant davantage les discussions. Les détails des rencontres menées actuellement en Inde par les représentants de la FIFA restent toutefois inconnus.

Dans une déclaration transmise à Reuters, la FIFA a indiqué avoir déjà conclu des accords de diffusion dans plus de 180 territoires à travers le monde, tout en confirmant que les négociations concernant l’Inde étaient toujours en cours et demeuraient confidentielles.

Le football bénéficie d’une importante popularité en Inde, même s’il reste largement dominé par le cricket en termes d’audience et de revenus publicitaires. Un accord tardif compliquerait fortement la mise en place des infrastructures de diffusion et la commercialisation des espaces publicitaires avant le début de la compétition.

La pression monte désormais pour la FIFA comme pour les diffuseurs potentiels. Avec seulement trois semaines avant le début du tournoi, le temps disponible pour finaliser un contrat et préparer la retransmission du Mondial devient extrêmement limité.