Face aux tensions avec la Russie, la Norvège renforce sa coopération sécuritaire avec l’Union européenne en mer Baltique

La Norvège a annoncé lundi son adhésion à la Stratégie de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique (EUSBSR), un cadre de coopération destiné à coordonner les réponses aux défis communs, notamment en matière de sécurité. Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions géopolitiques en Europe du Nord depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.

Bien que la Norvège ne soit pas membre de l’Union européenne, elle rejoint désormais les huit pays déjà engagés dans cette initiative : la Suède, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Oslo souhaite ainsi renforcer sa collaboration avec ses partenaires européens dans une région devenue stratégique pour la sécurité continentale.

Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, a déclaré que cette adhésion allait « renforcer la coopération de la Norvège avec l’UE dans une région devenue centrale pour la sécurité européenne et norvégienne ». Selon lui, cette participation ouvrira également de nouvelles perspectives de collaboration dans des domaines comme la coopération maritime, la surveillance et la sécurité.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la région de la mer Baltique fait l’objet d’une vigilance accrue. Plusieurs incidents impliquant des câbles électriques sous-marins, des liaisons de télécommunications et des gazoducs ont alimenté les inquiétudes des pays riverains concernant la protection des infrastructures critiques.

Créée en 2009, la Stratégie de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique vise à améliorer la coopération entre les États de la zone autour de multiples enjeux communs. Le programme entend notamment favoriser une région plus verte, plus compétitive et plus résiliente face aux crises.

Parmi les priorités affichées figurent également la sécurité du transport maritime, la fiabilité des marchés énergétiques et la protection de l’environnement marin. L’arrivée de la Norvège au sein de cette structure est perçue comme un signal supplémentaire du rapprochement sécuritaire entre les pays nordiques et l’Union européenne face aux nouvelles menaces dans la région.