— Bombe au Brésil ! Neymar rappelé par Ancelotti pour la Coupe du monde

C’est une petite bombe ! Écarté de la Seleção depuis 2023, Neymar a été rappelé par Carlo Ancelotti et retrouvera la Coupe du monde. L’ex-star du PSG, qui évolue à Santos, est bien présente parmi les 26 joueurs retenus. L’attaquant de 34 ans retrouve la Seleção pour ce qui ressemble à une dernière grande campagne internationale. Son retour fait suite à longs mois marqués par les blessures et les doutes sur son niveau physique.

Neymar, le retour qui change tout

Le retour de Neymar était l’un des principaux sujets autour de cette liste. À 34 ans, l’ancien joueur du PSG a retrouvé du temps de jeu avec Santos ces dernières semaines. Il a disputé 10 des 13 derniers matches de son club, un élément qui a pesé dans la décision du sélectionneur brésilien.

Endrick fait également partie du groupe. L’attaquant de 19 ans, prêté à Lyon par le Real Madrid en janvier, est récompensé après une deuxième partie de saison réussie avec l’OL. Auteur de 9 buts toutes compétitions confondues, il participera à sa première Coupe du monde.

En défense, Marquinhos est bien présent. Il devrait occuper un rôle important dans l’axe, alors que Thiago Silva n’a pas été retenu. Le forfait d’Éder Militão avait relancé certaines discussions autour de la composition défensive, mais Ancelotti a finalement choisi de s’appuyer sur d’autres profils, notamment Gabriel Magalhães.

Avant le début du Mondial, le Brésil disputera deux matches amicaux : contre le Panama le 31 mai, puis contre l’Égypte le 7 juin. La Seleção commencera ensuite sa Coupe du monde face au Maroc, le 14 juin, au MetLife Stadium de New York.

La liste des 26 Brésiliens retenus

Gardiens : Alisson, Ederson, Weverton.

Défenseurs : Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Léo Pereira, Ibañez, Wesley.

Milieux : Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo, Lucas Paqueta.

Attaquants : Vinicius Junior, Neymar, Endrick, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Rayan.