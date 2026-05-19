SOCIÉTÉ Drames et catastrophes

Fusillade à San Diego devant une mosquée : le bilan monte à 5 morts, dont les 2 assaillants

19 mai 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Fusillade à San Diego devant une mosquée : le bilan monte à 5 morts, dont les 2 assaillants
Fusillade à San Diego devant une mosquée : le bilan monte à 5 morts, dont les 2 assaillants

Le bilan de la fusillade survenue lundi soir devant l’Islamic Center of San Diego, en Californie, est désormais de cinq morts, dont trois victimes et deux les suspects adolescents, selon les autorités américaines. Les tirs ont éclaté en fin de matinée devant cette mosquée, présentée comme la plus grande du comté de San Diego.

D’après les premiers éléments de l’enquête, deux jeunes hommes armés auraient ouvert le feu à l’extérieur du lieu de culte, tuant trois hommes, parmi lesquels un agent de sécurité identifié comme Amin Abdullah. Son intervention aurait permis d’éviter un bilan plus lourd. Les deux suspects ont ensuite été retrouvés morts à proximité, apparemment après s’être suicidés.

La police alertée par la mère du suspect

La police avait été alertée plus tôt par la mère de l’un des suspects, qui avait signalé la disparition de son fils, décrit comme suicidaire, ainsi que celle de plusieurs armes du domicile familial. Les forces de l’ordre recherchaient les adolescents au moment où l’attaque a été signalée. Les autorités indiquent que l’attaque est examinée comme un possible crime de haine. Le mobile exact n’a toutefois pas encore été établi de manière définitive.

Aucun enfant présent dans l’école rattachée au centre islamique n’a été blessé. Les forces de l’ordre sont intervenues rapidement, environ quatre minutes après l’appel d’urgence.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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