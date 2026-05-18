Le féminisme français se transforme, entre engagement militant et fractures générationnelles

Le collectif NousToutes publie un vaste état des lieux du féminisme en France, dressant le portrait d’un mouvement profondément transformé depuis l’explosion de #MeToo. L’étude met en lumière une nouvelle génération de militantes davantage présente sur les réseaux sociaux, plus jeune, plus politisée et engagée sur des sujets dépassant largement les seules violences sexuelles.

Selon les données présentées par le collectif, les mobilisations féministes attirent désormais des profils beaucoup plus diversifiés qu’il y a dix ans. Les combats autour des violences sexistes restent centraux, mais les questions liées au racisme, aux discriminations LGBT+, à la précarité ou à la santé mentale prennent une place croissante dans les revendications portées par les militantes.

Un mouvement devenu plus visible mais aussi plus fragmenté

L’étude souligne également l’impact majeur des réseaux sociaux dans la diffusion des idées féministes. TikTok, Instagram ou X jouent désormais un rôle central dans les campagnes militantes, les appels à mobilisation et la sensibilisation aux violences sexuelles. Cette visibilité accrue a permis d’élargir fortement le public touché par les discours féministes, notamment chez les moins de 30 ans.

Mais cette évolution s’accompagne aussi de tensions internes de plus en plus visibles. Le féminisme français apparaît traversé par des débats parfois très conflictuels autour des questions identitaires, de l’antiracisme, du conflit israélo-palestinien ou encore de la place des femmes trans dans les mobilisations féministes. Plusieurs polémiques ont récemment opposé différentes organisations militantes sur ces sujets.

Les violences faites aux femmes restent le principal moteur des mobilisations

Malgré ces divisions, la lutte contre les violences sexistes demeure le principal point de convergence du mouvement féministe français. Depuis plusieurs années, les marches organisées par NousToutes rassemblent régulièrement des dizaines de milliers de personnes partout dans le pays.

Les collectifs féministes ont également joué un rôle important dans la médiatisation des féminicides, des violences conjugales ou des défaillances institutionnelles dans la prise en charge des victimes. Leur influence sur le débat public est devenue beaucoup plus importante qu’auparavant, au point d’imposer durablement certaines questions dans l’agenda politique et médiatique français.