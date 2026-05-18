À Saint-Étienne, un homme tué après une tentative présumée de vol de voiture

Un homme de 24 ans est mort dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Étienne après avoir été poignardé par le propriétaire d’un véhicule qu’il tentait vraisemblablement de dérober. Le parquet de Saint-Étienne a confirmé l’ouverture d’une enquête tandis que l’automobiliste, âgé de 25 ans, a été placé en garde à vue.

Les faits se sont produits vers 22h30 dans le quartier de la Richelandière. Alerté par des témoins signalant un individu autour d’une voiture stationnée, le propriétaire se serait rendu sur place avant de découvrir un homme dans l’habitacle de son véhicule. Une altercation aurait alors éclaté, au cours de laquelle plusieurs coups de couteau ont été portés.

Une enquête ouverte pour violences mortelles

Gravement blessé, le jeune homme a été pris en charge par les secours avant de succomber à ses blessures à l’hôpital quelques heures plus tard. Le propriétaire de la voiture a été interpellé dans la foulée puis placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour « coups et blessures avec arme ayant entraîné la mort ».

Les enquêteurs cherchent désormais à reconstituer précisément le déroulement des faits et à déterminer les circonstances exactes de l’intervention du propriétaire. La police doit notamment établir si celui-ci s’est trouvé en situation de légitime défense ou si l’usage de l’arme blanche était disproportionné au regard de la situation.