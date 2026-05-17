Le permis moto porté par une vague record de candidats en France

Le permis moto connaît une progression spectaculaire en France depuis deux ans. Selon les chiffres du secteur de l’enseignement routier, plus de 230 000 nouveaux dossiers d’inscription pour les formations deux-roues ont été enregistrés en 2024, contre environ 162 700 un an plus tôt, soit une hausse proche de 30 %. Une dynamique qui continue de se prolonger en 2025 dans de nombreuses moto-écoles confrontées à une forte demande.

Cette explosion des inscriptions s’explique notamment par l’ouverture temporaire du financement du permis moto via le Compte personnel de formation (CPF), qui a fortement stimulé les demandes au début de l’année 2024. Plusieurs professionnels évoquent aussi un changement plus profond des habitudes de mobilité, avec un intérêt croissant pour les deux-roues face aux embouteillages urbains, au coût de la voiture et aux difficultés de stationnement dans les grandes villes.

Les moto-écoles sous pression face à l’afflux des candidats

La hausse des inscriptions a entraîné une augmentation massive du nombre d’examens passés. Les épreuves plateau ont progressé de 17,5 % en un an tandis que les examens en circulation ont bondi de plus de 12 %. Plusieurs établissements signalent désormais des délais d’attente plus longs pour obtenir une place d’examen ou réserver certaines heures de conduite.

Le phénomène touche particulièrement les jeunes adultes, mais aussi des actifs cherchant une alternative de transport plus flexible. Malgré un coût pouvant varier entre 600 et 1 500 euros selon les régions et les formations choisies, la moto conserve une image attractive mêlant liberté, praticité et passion mécanique. Une popularité renforcée par les réseaux sociaux et les contenus spécialisés qui participent largement à la démocratisation du deux-roues auprès d’un nouveau public.