Violences dans le périscolaire à Paris : plus de cent établissements sous enquête

Le parquet de Paris enquête sur 84 écoles maternelles, une vingtaine d’élémentaires et une dizaine de crèches pour des faits de violences.

La procureure de Paris Laure Beccuau a annoncé dimanche sur RTL l’ampleur des enquêtes en cours sur les violences dans le périscolaire parisien. Les investigations portent sur plus d’une centaine d’établissements : 84 écoles maternelles, une vingtaine d’écoles élémentaires et une dizaine de crèches. Un animateur a été placé en détention provisoire. La magistrate a qualifié ce dossier d’urgence absolue pour le parquet.

78 agents suspendus depuis janvier

Depuis le début de l’année 2026, la Ville de Paris a suspendu 78 agents intervenant dans les écoles, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles. Le nouveau maire Emmanuel Grégoire évoque un caractère systémique de ces dysfonctionnements. Les faits remontent à différentes périodes et concernent des actes de violence commis sur des enfants en bas âge dans le cadre des activités périscolaires.

L’ampleur du scandale révèle des défaillances profondes dans le contrôle des personnels encadrant les jeunes enfants à Paris. Les autorités judiciaires multiplient les auditions et les perquisitions pour établir l’étendue exacte des faits. Les familles parisiennes attendent désormais des réponses précises sur les mesures de protection mises en place dans les établissements concernés.