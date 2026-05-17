Frappes de drones près d’une centrale nucléaire aux Émirats : la guerre contre l’Iran menace de s’étendre

Les Émirats arabes unis ont annoncé dimanche qu’une frappe de drone avait provoqué un incendie près de la centrale nucléaire de Barakah, alors que les tensions régionales liées à la guerre opposant les États-Unis, Israël et l’Iran continuent de s’intensifier.

Selon les autorités émiraties, le drone a touché un générateur électrique situé à l’extérieur du périmètre intérieur de la centrale nucléaire de Barakah. Aucun blessé n’a été signalé et les responsables ont affirmé que les niveaux de radioprotection n’avaient pas été affectés.

Le ministère de la Défense des Émirats a également indiqué avoir intercepté avec succès deux autres drones lancés depuis la « frontière ouest », sans fournir davantage de précisions sur leur origine. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les responsables de cette attaque.

Un conseiller diplomatique du président émirati a dénoncé une « dangereuse escalade », qu’elle ait été menée directement par un État ou par des groupes alliés agissant comme mandataires. Les autorités ont affirmé que le pays se réservait pleinement le droit de répondre à ce qu’elles qualifient « d’attaques terroristes ».

Cette attaque intervient alors que les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit régional semblent dans l’impasse. Le président américain Donald Trump a déclaré que « le temps presse » pour l’Iran, tandis qu’un responsable iranien a averti que Téhéran pourrait recourir à des « scénarios surprenants » si les tensions continuaient de s’aggraver.

Le fragile cessez-le-feu observé ces dernières semaines a déjà été mis à rude épreuve par plusieurs flambées de violence au début du mois de mai, alimentant les craintes d’un embrasement régional plus large impliquant plusieurs pays du Golfe.

La centrale de Barakah, située sur la côte ouest des Émirats, constitue l’un des sites énergétiques les plus stratégiques du pays. Toute attaque contre une infrastructure nucléaire dans la région suscite immédiatement des inquiétudes internationales concernant la sécurité énergétique et les risques potentiels pour la stabilité du Moyen-Orient.