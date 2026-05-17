Bangkok sous le choc : un conducteur de train inculpé après une collision meurtrière

Les autorités thaïlandaises ont inculpé un conducteur de train pour négligence après une violente collision survenue samedi dans le centre de Bangkok, qui a fait huit morts et 32 blessés.

L’accident s’est produit lorsqu’un train de marchandises a percuté un bus public immobilisé à un passage à niveau sur la route Asok-Din Daeng. L’impact a provoqué un important incendie qui a rapidement englouti le bus et touché plusieurs véhicules situés à proximité.

Selon Urumporn Koondejsumrit, les éléments recueillis par les enquêteurs indiquent clairement une conduite imprudente de la part du conducteur du train, justifiant son inculpation pour négligence ayant entraîné la mort.

La police a également annoncé que le chauffeur du bus pourrait lui aussi être poursuivi. Toutefois, ce dernier étant toujours hospitalisé après l’accident, il n’a pas encore pu être interrogé officiellement et aucune inculpation n’a pour le moment été prononcée contre lui.

Les enquêteurs examinent désormais la possibilité de retenir d’autres charges dans cette affaire, alors que les circonstances exactes de la collision continuent d’être analysées.

Des images diffusées par les médias locaux montrent des véhicules calcinés et d’importants dégâts sur le site de l’accident. Les secours ont travaillé pendant plusieurs heures pour maîtriser l’incendie et évacuer les victimes.

Ce drame relance les inquiétudes sur la sécurité des passages à niveau en Thaïlande, où plusieurs accidents ferroviaires meurtriers ont déjà été recensés ces dernières années dans des zones urbaines très fréquentées.