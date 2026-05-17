Coup de filet international à Dubaï : 276 suspects arrêtés dans une vaste fraude aux cryptomonnaies

Une opération conjointe menée par les polices de la Chine, des États-Unis et des Émirats arabes unis a conduit à l’arrestation de 276 suspects de fraude aux télécommunications à Dubaï, ont rapporté les médias d’État chinois.

Selon la chaîne publique CCTV, cette opération sans précédent entre les trois pays a permis de démanteler neuf réseaux criminels spécialisés dans les escroqueries en ligne et les fraudes financières internationales.

Les suspects auraient attiré leurs victimes en leur promettant des investissements lucratifs dans de fausses cryptomonnaies. Les enquêteurs estiment que les réseaux utilisaient des plateformes frauduleuses et des techniques sophistiquées de manipulation pour convaincre les investisseurs de transférer d’importantes sommes d’argent.

Le ministère chinois de la Sécurité publique a salué cette coopération internationale et indiqué que Pékin comptait renforcer sa collaboration avec davantage de pays pour lutter contre la cybercriminalité et les fraudes électroniques transfrontalières.

La Chine a déjà intensifié ces dernières années ses opérations contre les réseaux de cyberfraude, notamment en coopération avec le Myanmar, d’où plusieurs suspects impliqués dans des escroqueries transnationales avaient été extradés.

Cette affaire illustre l’ampleur croissante des fraudes liées aux cryptomonnaies et aux investissements fictifs, devenues un défi majeur pour les autorités de nombreux pays face à des réseaux opérant à l’échelle mondiale.

Les autorités n’ont pas encore précisé l’identité des suspects ni le montant total des fonds détournés, mais l’opération est déjà présentée comme l’une des plus importantes coopérations internationales récentes contre la fraude numérique.