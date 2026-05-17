Moscou frappée par une attaque massive de drones ukrainiens : au moins quatre morts en Russie

La Russie a été visée par une importante attaque de drones ukrainiens dans la nuit de samedi à dimanche, faisant au moins quatre morts selon les autorités russes. Moscou aurait subi sa plus vaste attaque de drones depuis plus d’un an dans le cadre du conflit entre Moscou et Kiev.

Les frappes ont touché plusieurs régions russes, provoquant des dégâts matériels sur des immeubles résidentiels et semant la panique parmi les habitants. Des images diffusées par les médias russes montrent des fenêtres soufflées et des bâtiments endommagés dans la région de Krasnogorsk, près de Moscou.

Les autorités russes ont indiqué que plusieurs drones avaient été interceptés par les systèmes de défense aérienne, mais certains appareils sont parvenus à atteindre leurs cibles. Le bilan humain pourrait encore évoluer, plusieurs personnes ayant également été blessées lors des attaques.

Cette offensive intervient alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine connaît une intensification des frappes à longue distance. Kiev multiplie depuis plusieurs mois les opérations de drones visant le territoire russe, notamment des infrastructures énergétiques, militaires et industrielles.

Les autorités ukrainiennes ne revendiquent généralement pas officiellement ce type d’attaques, mais elles les présentent régulièrement comme une réponse aux bombardements russes quotidiens sur les villes ukrainiennes.

L’attaque contre Moscou souligne également la vulnérabilité croissante de la capitale russe face aux drones longue portée malgré le renforcement des dispositifs de défense aérienne autour de la ville.

Alors que les combats se poursuivent sur le front, cette nouvelle vague de frappes risque d’alimenter davantage les tensions entre les deux pays et de renforcer les inquiétudes concernant une escalade du conflit au-delà des zones de combat traditionnelles.