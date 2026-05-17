Utilisé contre des inflammations graves des vaisseaux sanguins, le médicament Tavneos, commercialisé au Japon par le groupe pharmaceutique japonais Kissei Pharmaceutical, ne doit plus être prescrit à de nouveaux patients, a demandé l’entreprise aux médecins après le signalement de vingt décès dans le pays depuis son lancement en 2022. Le traitement est destiné à certaines maladies auto-immunes rares.

Dans une note adressée aux professionnels de santé, le laboratoire évoque un « risque de dysfonctionnement hépatique grave » et recommande de réévaluer les traitements déjà en cours. Environ 8 500 patients japonais auraient reçu ce médicament depuis sa mise sur le marché dans le pays en juin 2022.

Des lésions hépatiques au cœur des inquiétudes

Le médicament Tavneos est développé par la biotech américaine Amgen et commercialisé au Japon par Kissei Pharmaceutical. Selon plusieurs médias économiques américains et japonais, les autorités sanitaires surveillent particulièrement des cas de lésions hépatiques sévères apparues chez certains patients traités.

L’Agence européenne des médicaments précise que ce traitement est destiné à des maladies auto-immunes rares provoquant une inflammation potentiellement mortelle des vaisseaux sanguins. Le médicament agit en bloquant certains mécanismes du système immunitaire afin de limiter les réactions inflammatoires.

Le Japon renforce sa vigilance pharmaceutique

À ce stade, les autorités japonaises n’ont pas ordonné de retrait officiel du médicament mais suivent étroitement l’évolution du dossier. Les laboratoires concernés affirment poursuivre l’analyse des effets secondaires signalés afin de déterminer précisément le lien entre les décès et le traitement.

Cette affaire relance au Japon les débats sur la surveillance post-commercialisation des médicaments innovants, particulièrement dans le domaine des maladies rares où les traitements sont souvent autorisés avec des données cliniques limitées sur le long terme.